Co ze szkołami po wakacjach? Minister Czarnek odpowiada

W poniedziałek uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie, rozpoczęli naukę w trybie hybrydowym. Do końca maja wszyscy uczniowie mają już uczyć się w szkole. O powrocie uczniów do szkół przed wakacjami i nauce po 1 września mówił dziś na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Obecnie uczniowie klas I-III uczą się już w trybie stacjonarnym, a uczniowie starszych klas w trybie hybrydowym. Do końca maja nauczanie w szkołach ma już całkowicie wrócić do normy. Na dzisiejszej konferencji prasowej o ocenę pierwszych dni powrotu do stacjonarnego nauczania proszony był minister Przemysław Czarnek.

- „Wszyscy są zadowoleni z tego, że są w szkole, że mogą odbudowywać wspólnotę, że mogą spotkać się z nauczycielami”

- mówił szef resortu edukacji zaznaczając, że nie ma żadnych negatywnych informacji ze szkół.

- „Te wszystkie obawy, które towarzyszyły powrotowi do szkoły po kilku miesiącach, są zrozumiałe, ale trochę przesadzone, cieszę się, że wszyscy mogą te naukę kontynuować w trybie stacjonarnym”

- dodał prof. Czarnek.

Minister przekazał, że rozmawiał wczoraj z szefem resortu zdrowia na temat najbliższych tygodni.

- „Nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o stronę pandemiczną i jestem przekonany, że dokończymy naukę w trybie stacjonarnym i rozpoczniemy 1 września w trybie stacjonarnym”

- zapowiedział.

kak/TVP Info