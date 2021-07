Co ze szczepieniami nauczycieli i nauką od 1 września? Min. Czarnek odpowiada

W dobie bardzo licznych spekulacji na temat powrotu do szkół dzieci i młodzieży oraz segregacji sanitarnej nauczycieli głos zabrał minister edukacji Przemysław Czarnek. Na antenie Polsat News mówił m.in. o tym, czy szczepienia dla nauczycieli powinny być obowiązkowe oraz jak będzie wyglądał powrót dzieci i młodzieży do szkół.

– Przygotowujemy się do nauki w trybie stacjonarnym, przygotowujemy także dodatkowe wsparcie dla organów prowadzących szkoły, żeby bezpieczeństwo dzieci było na jeszcze wyższym poziomie, przeznaczymy kolejne kilkadziesiąt milionów złotych. Szczegóły przedstawiamy w przyszłym tygodniu – powiedział minister Czarnek na antenie Polsat News.

Jak dodał, od 1 września dzieci mają wrócić do szkoły w trybie stacjonarnym.

Z koli portal Onet podawał w dniu dzisiejszym, że rząd rozważa wprowadzenie kolejnego lockdownu, co w systemie szkolnictwa miałoby skutkować nauczaniem hybrydowym.

Odnosząc się do obowiązku szczepienia nauczycieli szef resortu edukacji stwierdził, że jest on „przeciwnikiem segregacji” oraz nie zgadza się z opinią PAN, że w szkołach powinny pracować tylko zaszczepione osoby. – Wszyscy nauczyciele wrócą do pracy 1 września – zapewnił.

Jak dodał, „szkoły nie były rozsadnikiem koronawirusa”, a „sami uczniowie nie chorowali ciężko, nie byli hospitalizowani w takiej skali, jak osoby dorosłe”.

mp/polsatnews.pl