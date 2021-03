Co ze stopniem generalskim abp. Głódzia? Jasne stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o karach nałożonych na abp. Sławoja Leszka Głodzia. Do sprawy odniósł się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, w którego ocenie są one zbyt mało dotkliwe. Duchowny zaapelował do prezydenta o odebranie arcybiskupowi stopnia generała. Teraz stanowisko Pałacu Prezydenckiego przedstawił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny wskazał, że słuszne jest samo ukaranie abp. Głódzia, jednak w jego ocenie kara powinna być dotkliwsza. Zaapelował przy tym do prezydenta o odebranie arcybiskupowi stopnia generała.

Serwis Interia zapytał o sprawę rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego. Ten podkreślił, że zgodnie z prawem stopień generalski może zostać odebrany wyłącznie prawomocnym wyrokiem sądu. Inną kwestią są natomiast przyznane arcybiskupowi odznaczenia. Prezydent Lech Wałęsa odznaczył abp. Sławoja Leszka Głódzia Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a prezydent Aleksander Kwaśniewski Krzyżem Komandorskim.

- „Jeżeli wpłynęłyby wnioski w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, to zostaną one przekazane do odpowiedniej kapituły. Z całą pewnością kapituła pochyli się nad takim wnioskiem”

- podkreślił rzecznik prezydenta.

