Co zawiera nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy?

Jak informuje PAP w nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, która została podpisana w dniu dzisiejszym znalazły się między innymi zapisy o rekonstrukcji rządu oraz wspólnym starcie w kolejnych wyborach „do Sejmu, Senatu, sejmików, rad miast, parlamentu europejskiego”.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała:

- Rekonstrukcja rządu, deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych, m.in. takie kwestie znalazły się w podpisanej w sobotę nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy

Dodała także:

- Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej

W zapisach nowej umowy koalicyjnej znalazł się także punkt o konsultacjach w zakresie wspólnych pomysłów legislacyjnych, nad czym ma czuwać Rada Koalicji.

W zakresie rekonstrukcji rządu – jak zacytowała rzeczniczka PiS - „strony porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego zredukowania rekomendowanych sekretarzy i podsekretarzy stanu”.

Jak nieoficjalnie ustalił PAP, liczba ministerstw ma być zmniejszona z obecnych 20 do 14, a niektóre resorty mają zostać połączone.

Czerwińska zaznaczyła, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier, ale ta kwestia nie została ujęta w umowie koalicyjnej.

Jeśli chodzi o wspólny start w kolejnych wyborach, to „parlamentarzyści i radni Porozumienia i Solidarnej Polski otrzymają takie same miejsca na listach co w ostatnich wyborach do tych organów”.

