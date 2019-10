Co za zmiana! Platformie przeszkadzają muzułmanie w Polsce? Kto by pomyślał!

mordechaj 4.10.19 12:37

Polakom bardzo przeszkadza, że PiS co innego mówi, a co innego robi w sprawie imigrantów. Bo PRAWDA wygląda tak, że liczba imigrantów za rządów PiS w latach 2015-2017 (dane OECD) zwiększyła się w Polsce o 48%. Chodzi o to drodzy dziennikarze, że za 2 lata rządów PiS liczba imigrantów w stosunku do rządów PO wzrosła o 48%. Czy tak trudno to zrozumieć zaniepokojenie Polaków ?