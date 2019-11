,,Co za pogarda''. Szokująca wypowiedź Kidawy-Błońskiej

Suweren 15.11.19 11:04

Serio, uważasz, że chcę utopić Polskę? Katoliku, miej miłosierdzie... Gdybym chciał, już dawno by mnie tu nie było i zasuwałbym na panią Smith, czy Johansen a nie panią Kowalską. Jako Strzelec z dumą przez wiele lat (obecnie prywatnie) uczestniczyłem w licznych uroczystościach państwowych. Wspieram lokalną wspólnotę i łożę na przysłowiowe biedne dzieci. Angażuję się w upowszechnianie nauki na różnego typu otwartych wykładach/imprezach. Udzielam bezpłatnych korepetycji, by wszystkim nam żyło się lepiej. Ale ty i tak twierdzisz, że chcę utopić Polskę, bo głosuję na dno, czyli nie na PiS. Wiesz, ja to przeboleję, gdyż znam swoją wartość, ale uważam, że pisząc w ten sposób krzywdzisz ludzi. I jeśli coś tam - po drugiej stronie - jednak jest, to z pewnością będzie ci to policzone. I jeszcze jedno - nie ma państwowych pieniędzy. To są NASZE pieniądze.