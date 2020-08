Co za podłość. Rosati udostępnił fake newsa o Przyłębskiej. Nawet nie przeprosił

Skandaliczny wpis Dariusza Rosatiego na Twitterze. Zamieścił fotomontaż z prezes TK Julią Przyłębską i Wojciechem Jaruzelskim. Ostatecznie go usunął, ale za kłamliwą grafikę nawet nie przeprosił.

„1987 roku PRL-owska Rada Państwa powołała Julię Przyłębską na sędzię. Nominację wręczał Wojciech Jaruzelski”

- napisał Rosati.

Do wpisu dołączone został fotomontaż, na którym Julia Przyłębska podaje rękę Jaruzelskiemu. Nie trzeba jednak być specjalistą od grafiki komputerowej by dostrzec, że mamy do czynienia ze zwykłym oszustwem.

W sieci zawrzało. Rosati wpis ostatecznie usunął i napisał:

„Zamieściłem dziś znalezione na TT zdjęcie Julii Przyłębskiej z Wojciechem Jaruzelskim. Kilka osób zwróciło mi uwagę ze to fotomontaż. Usunąłem wpis”.

Jak jednak widać, próżno szukać przeprosin po tak haniebnym wpisie.

Zaczynam mieć wątpliwości, że Rosati był TW Buyer. SB idiotów nie brało. pic.twitter.com/5ucbLWfLQA — Roman_Paliwoda (@roman_paliwoda) August 15, 2020

dam/twitter,Fronda.pl