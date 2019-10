Co za nienawiść do Kaczyńskiego! Schetyna chyba oszalał

Jaroslaw K. 6.10.19 14:49

K jest niewatpliwie zdolnym politykiem ale jest chory na zadze wladzy i ma kompleksy. Nie odmawiam mu dobrej woli, ale droga ktora idzie to droga do autorytaryzmu. Sklocil Polakow co widac najlepiej po tutaj publikowanych komentarzach ludzi opetanych nienawiscia do wlasnych rodakow.

Ukradl publiczna telewizje i zrobil z niej tube propagandowa wlasnej partii. Klamliwymi i zmanipulowanymi przekazami tej telewizji zrobil wode z mozgu prostym ludziom, ktorych jest wiekszosc co sie przeklada na wyniki wyborow.

Za to powinien stanac przed trybunalem stanu.