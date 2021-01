Co za dzicz! Liderka ,,Strajku Kobiet'' w Szczecinie o Godek: Ty szmato, wypier***j k***o!

Agresja protestujących aborcjonistów jest coraz bardziej przerażająca. Wczoraj w trakcie protestu tzw. „Strajku Kobiet” w Szczecinie jedna z liderek w skandalicznych słowach obrażała Kaję Godek.

O sprawie poinformował Dariusz Matecki pisząc:

„To jest liderka #StrajkKobiet ze Szczecina (zresztą bierze udział w wiecach LGBT w całej Polsce)”.

Dalej na Twitterze pisze:

„do matki niepełnosprawnego dziecka krzyczy:

- <<Ty szmato jedna, co się tak pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem>>

- <<w*pierdalaj k*rwo>>, <<j*bać Godek>>”.

