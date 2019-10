Co za cyrk!Sędzia Łączewski urządza przedwyborczą hucpę

Sędzia Wojciech Łączewski w ostatni dzień kampanii wyborczej pokazał dowodnie, dlaczego reforma sądownictwa jest niezbędnie konieczna. Choć wykonywany zawód niejako narzuca mu apolitczność, Łączewski dokonał wielkiego politycznego gestu: zrezygnował z pełnionego urzędu sędziego, a ponadto złożył donos do prokuratury na ministra Zbigniewa Ziobrę.

Łączewski wydał szumne oświadczenie, w którym twierdzi, jakoby wielce troszczył się o polską demokrację. Tymczasem demokratyczne państwo prawne ma "chylić się ku upadkowi". Łączewski ubolewa widząc, jakoby rząd prowadził "hybrydową wojnę" z sędziami. Przekonuje, że władze PiS chcą "uzależnić sędziów od polityków". Nie wiemy, co na to Sławomir Neumann; mógłby chyba nieco sprostować skargi Łączewskiego. Ale zostawmy to.