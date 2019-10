Co z umową brexitową? Izba Gmin przekłada głosowanie

Izba Gmin przyjęła poprawkę Letwina, która pozwala parlamentarzystom wprowadzać poprawki do umowy wynegocjowanej przez Borisa Johnsona. To oznacza, że brexit prawdopodobnie zostanie przeprowadzony najwcześniej 31 stycznia, a nie jak zakładano 31 października.

Zgodnie z tzw. ustawą Benna, premier Boris Johnson będzie musiał zwrócić się do Brukseli o przesunięcie terminu opuszczenia Wielkiej Brytanii z UE do 31 stycznia 2020 r.

Dzisiejsza sesja w Izbie Gmin jest pierwszą od 1982 roku weekendową sesją parlamentarną. Nie ma lepszego rozwiązania niż to, do którego przekonuję - apelował do posłów opozycji przed głosowaniem Boris Johnson. Podczas posiedzenia mówił, że „trzeba zrobić to, co należy”. - Nasi wyborcy oczekują, że zrobimy to dzisiaj, więc zróbmy - mówił Johnson.