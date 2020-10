Co z cmentarzami? Mogą zostać zamknięte

Informując o wprowadzonych dziś nowych obostrzeniach, które od jutra zaczną obowiązywać w całym kraju, premier Mateusz Morawiecki odniósł się też do świat listopadowych i możliwości zamknięcia cmentarzy. Rząd rozważa taką decyzję i niezależnie od niej apeluje, aby rozłożyć odwiedzanie grobów bliskich na dłuższy okres.

- „Tę decyzję zostawiamy na przyszły tydzień. Będziemy widzieli wówczas, jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i decyzja będzie wtedy ostatecznie podjęta co do ewentualnych ograniczeń i zasad” – powiedział szef rządu pytany o plany dot. funkcjonowania cmentarzy w listopadzie.

- „Jeśli można prosić, to zachęcam do odwiedzenia grobów bliskich parę dni wcześniej, kilka dni później. Zostawić to na kilka tygodni później” – dodał.

Podkreślił, że najważniejszą kwestią jest uniknięcie dużych zgromadzeń ludzi w jednym miejscu, jak np. przy wejściach na cmentarze czy w punktach zakupu zniczy i kwiatów.

