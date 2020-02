Co z budżetem UE? Zbigniew Kuźmiuk: Debata przyspiesza

2. We wczorajszej debacie przedstawiciele w zasadzie wszystkich grup politycznych obecnych w PE, domagali się zwiększenia budżetu w stosunku do propozycji poprzednie KE przedstawionej w maju 2018 roku.

Wydatki na migracje i zarządzanie granicami miałyby wzrosnąć ponad dwukrotnie (z 12,9 mld euro do 32,6 mld euro), wydatki na obronność do tej pory symboliczne miałyby wynieść 11,5 mld euro na Europejski Fundusz Obrony i 5,8 mld euro na mobilność wojskową.

Przypomniałem, że jak wynika z danych Eurostatu, płatnicy netto z reguły korzystają mocno z udziału we wspólnym rynku, np. Niemcy wpłacają do budżetu UE składkę w wysokości 0,88% DNB czyli ok. 27 mld euro rocznie, a ich korzyści z udziału we wspólnym rynku są szacowane na 5,22 DNB czyli ok.210 mld euro rocznie, dla Holandii te wskaźniki wynoszą odpowiednio 0,83 DNB czyli 8 mld euro i aż 9,46% DNB czyli 84 mld euro.

4. Według innych danych od 2010 roku do 2016 roku Węgry, Polska, Czechy i Słowacja otrzymywały z budżetu UE od 2 do 4% swojego PKB, z kolei odpływ dochodów i zysków z tych krajów do Europy Zachodniej wynosił od 4 do 8% PKB, co dobitnie pokazuje, że tak naprawdę biedniejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej są dostarczycielem kapitału do krajów Europy Zachodniej.