,,Co ten człowiek ma w głowie''. Czarzasty ostro o słowach Sikorskiego

Wciąż mamy do czynienia z ostrymi spięciami na linii Lewica – Koalicja Obywatelska. Tym razem lider tego pierwszego ugrupowania w ostrych słowach odpowiedział na to, co kilka dni temu powiedział Radosław Sikorski.

Komentując porozumienie rządu z Lewicą w kwestii Krajowego Planu Odbudowy, Sikorski powiedział w rozmowie z Onetem:

„Albo gramy razem, jako cała opozycja i skłaniamy PiS – skoro nie mają większości – do przyjęcia ustawy, która zagwarantuje pewne rzeczy, albo oddajemy się w pakt Morawieckiemu znanemu z prawdomówności. To jest albo naiwność ze strony Lewicy, ale ich o to nie podejrzewam, bo to są inteligentni ludzie, albo swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej polityce”.

Do tych słów odniósł się na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty, tóry stwierdził:

„Patrzę na głupotę wypowiedzi pt., że podpisanie, wprowadzenie budowy mieszkań i remontów, doposażenia szpitali, to jest pakt Ribbentrop-Mołotow, powiedział to Sikorski”.

Przypomniał, że konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow było 7 mln zabitych oraz eksterminacja Żydów. „Co ten człowiek ma w głowie” – pytał Czarzasty.

Dalej ocenił, że to opozycja za dwa lata przejmie władzę i to ona będzie wydawać pieniądze. Stwierdził:

„Jest taka zasada, że żeby wydawać pieniądze, najpierw trzeba je mieć. Apeluję do polityków - zejdźcie na ziemię. Nie będziecie rozdawać marzeń”.

dam/TVN24,Onet.pl