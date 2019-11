Co tak naprawdę stało się 10.04.2010 r.? Macierewicz mocno o kłamstwach Millera i Anodiny

Eustachy 23.11.19 11:12

Szanowny Panie Antoni. Nikt tak jak pan nie ośmieszył, nie skompromitował, nie obrzydził i nie zmarnotrawił procesu dochodzenia do prawdy o Smoleńsku. Pańskie teorie w żaden sposób się nie potwierdziły. Przez cztery lata rządów PiS w okresie 2015-2019, nie dowiedzieliśmy się o tej katastrofie nic poza tym, co wiedzieliśmy w latach 2010-2015. Różnica polega na tym, że w latach 2010-2015 politycy PiS twierdzili, że to rząd PO PSL uniemożliwia dojście do prawdy, blokuje różnorakie możliwości, opozycja nie ma mocy prawnej, aby zgłosić się do międzynarodowych instytucji, itd. Tymczasem PiS mając już wszystkie możliwe instrumenty nie był w stanie niczego stwierdzić. Nie powołano żadnej międzynarodowej komisji, nie uzyskano żadnych dowodów mogących potwierdzić pańską wersję zdarzeń, temat umarł śmiercią naturalną, aby dalej już się nie kompromitować. Przypomnę, że będąc ministrem obrony narodowej oznajmił pan, że pojawiły się nowe, czyste, rzucające nowe światło na przebieg tragedii nagrania z kokpitu Tupolewa. Miały pochodzić z nasłuchu wojskowego jednego z państw nadbałtyckich. Deklarował pan, że opinia publiczna powinna zapoznać się z nimi niebawem. Minęło kilka lat od tych zapowiedzi i nikt nie tylko nie poznał żadnych nowych nagrań, ale nawet ich stenogramu. Ale dla fanatycznego elektoratu wystarczył złowrogi przekaz. To jest typowe pańskie działanie: wiem coś, ale nie powiem. Zasiać ferment i skończyć temat. Przez tyle lat słyszeliśmy na każdej miesięcznicy slogan, że jesteśmy coraz bliżej prawdy. To fanatykom wystarczało. Ba, ja byłem jednym z was, też byłem wyznawcą religii smoleńskiej. Do czasu aż otrzeźwiałem, że pan Macierewicz mógł sobie ze mnie zwyczajnie zadrwić.