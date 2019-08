Co się dzieje na Białorusi? John Bolton spotka się z Łukaszenką

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa John Bolton przyleci dziś do Mińska. Wczoraj poinfomorwał o tym na swoim Twitterze.

Wcześniej John Bolton przybył do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w przededniu zaprzysiężenia nowej kadencji parlamentu. W rozmowie z mediami podkreślił, że czas na Ukrainie spędził bardzo produktywnie.

Wcześniej media w Stanach Zjednoczonych pisały, że Bolton ma przekonać władze Ukrainy, by nie sprzedawały Chińczykom przedsiębiorstwa Motor Sicz z siedzibą w Zaporożu. Jest to jeden z największych na świecie producentów silników do wojskowych samolotów transportowych i śmigłowców.