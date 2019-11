Jonasik 5.11.19 16:44

My w Departamencie IV MSW-u musielismy czytać wszystko to co szamani z Watykanu pisali.

Tak więc jestem teologiem marksistowskim, że tak powiem.

Ale te ich teksty obudziły we mnie ... Żyda.

Nie aż takiego bym do bożnicy leciał, ale jemy koszernie ze świeczkami w każdy piątek.