Co planuje MON na 2020 rok? Priorytet to F-35

Niejestemrobotem 1.1.20 20:21

25 mld za samoloty. F-16 mają gotowość bojową na poziomie 20%. F-35, jak pokazał przykład USA jest dużo trudniejszy i droższy w utrzymaniu, więc można założyć, że 10% będzie zdolne do lotu. 32 samoloty*10%=3 samoloty za 25 mld złotych. To wychodzi, że B2, uważany za najdroższy samolot wszech czasów może zostać zdetronizowany. Supi, a za ten hajs można by dużo lepszego w wojsku zrobić.