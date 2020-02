,,Co pani stworzyła przez osiem lat?''. Szokująca arogancja Kidawy-Błońskiej!

Spotkanie przedwyborcze @M_K_Blonska

Wyborca pyta:

Co Pani wytworzyła przez 8 lat?

Prawdziwa Prezydętka odpowiada:

Wiele rzeczy proszę Pana, a co Pan stworzył, to może się Pan pochwali wszyscy chętnie usłyszymy 😁🤦‍♀️ pic.twitter.com/7k7mGggGI8