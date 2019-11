Co oznacza wyrok TSUE? Szef KRS zabrał głos

TSUE w swoim wyroku, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne, które zadała Izba Pracy Sądu Najwyższego, orzekł że to SN ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej aby ustalić, czy ta może rozpoznawać spory, które dotyczą przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

W wyroku podkreślono, że jeśli SN uzna, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezależna i bezstronna, mógłby przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie wspomniana Izba ma rozpoznawać wspomniane spory.

„Oczekiwaliśmy jednak, że to orzeczenie będzie niejednoznaczne i to nie jest żadna niespodzianka”.

Zdaniem szefa KRS, w orzeczeniu TSUE zakwestionowano tryb wyboru członków do Rady. Stwierdził:

„Ten wyrok to recenzja pracy polskiego parlamentu i to do Sejmu będzie w pierwszej kolejności należała ocena tego wyroku”.