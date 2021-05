Co odpowiedział Biden polskiemu dziennikarzowi ws. Nord Stream 2?

Polski dziennikarz i korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, miał okazję osobiście zadać pytanie prezydentowi USA w sprawie nie nakładania sankcji na Nord Stream 2, a nagranie pojawiło się w Internecie. Biden rozmawiał z mediami przed odlotem helikopterem do Delaware.

Polski dziennikarz zapytał prezydenta USA, dlaczego ten pozwala Niemcom i Rosji kontynuować budowę Nord Stream 2.

– Jego budowa była prawie zakończona gdy objąłem urząd i nałożenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla naszych relacji z Europą – powiedział Joe Biden.

– Poza tym to nie jest tak, że mogę pozwolić na coś Niemcom albo nie. Byłem przeciwny Nord Stream 2 od samego początku, ale gdy objąłem urząd, gazociąg był prawie ukończony i wprowadzenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla naszych relacji europejskich – dodał prezydent USA.

Doniesienia mediów zostały już wcześniej potwierdzone przez Anthony'ego Blinkena, który wydał oświadczenie potwierdzające, że sankcje nie zostaną nałożone na spółkę budującą Nord Stream 2 oraz jej niemieckiego prezesa.

Nagranie w sieci opublikował korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski, który osobiście zadał pytanie prezydentowi USA.



.@POTUS talks to the media before boarding Marine One for a trip to Delaware. pic.twitter.com/VIkvE4RKOU