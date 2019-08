Co łączyło marszałka Terleckiego z Korą? Polityk wspomina wokalistkę

I choć hipisowska przeszłość szefa klubu PiS od dawna nie jest już raczej tajemnicą, sam Ryszard Terlecki wracał do niej wcześniej raczej niechętnie. Aż do tej pory. W wywiadzie dla portalu plus.dziennikpolski24.pl polityk wspomina czasy młodości oraz znajomość z Olgą Sipowicz, artystką znaną pod pseudonimem Kora, zmarłą w ubiegłym roku na raka.

"Jest to jeden z pięknych epizodów w mym życiu i zawsze to powtarzam. Rozmawiałem długo z Kamilem Sipowiczem, jej drugim mężem, przy okazji jego książki o hippisach. Zdarzały nam się po rozstaniu z Korą przypadkowe spotkania"-wspominał polityk. Wicemarszałek Sejmu przyznał, że różnili się politycznie już od dawna, bo w pierwszych wyborach prezydenckich Kora popierała Tadeusza Mazowieckiego, zaś Terlecki- Lecha Wałęsę. Później znajomość artystki i polityka zatarła się, aż do przypadkowego spotkania na ulicy ok. dwóch lat przed śmiercią Sipowicz. Ryszard Terlecki podkreślił, że spotkanie to było "dość serdeczne".