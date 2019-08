Co dalej z Notre Dame? Ma przed nią powstać... pawilon. ,,Idzie to wszystko w bardzo złą stronę''

Alter ego 11.8.19 13:17

I fekalia się wylewa ją przez pseudo Polaków a to wolacy? Jak jeden tu pisał czyli ruscy Niemcy Żydzi tych tu najwięcej jednym słowem ca la trzoda zarazy lgbt



Wściekli na to co katolickie, mają problem bo nie myślą, wydaje im się że teraz to zniszczą Kościół KK, że widać historii nie studiował.