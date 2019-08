Co chce przed nami ukryć Rafał Trzaskowski? ,,Kolejne kłamstwo''

Wiesław Kaloryfer 29.8.19 18:11

W sumie te zarzuty o katastrofę ekologiczną to strzał w kolano. Skoro padło kolektor i odprowadzanie ścieków z lewobrzeżnej W-wy idzie prosto do Wisły, to znaczy, że mamy sytuację identyczną jak "od zawsze" do 2012 r. A więc skoro obecna sytuacja to katastrofa ekologiczna, to do 2012 r. cały czas mieliśmy katastrofę ekologiczną. A przynajmniej od początku XX wieku (bo wiadomo, że za piasta kołodzieja to nie ta skala miasta była). W tym czasie mieliśmy w fotelu Prezydenta Warszawy m. in. kadencję ś.p. prof. Lecha Kaczyńskiego. Jeżeli zatem Trzaskowski odpowiedzialny jest za katastrofę ekologiczną, bo za jego kadencji padły jakieś kolektory, to siłą rzeczy również Lecha Kaczyńskiego trzeba by obarczyć odpowiedzialnością za katastrofę ekologiczną, bo on nawet nie próbował tych ścieków oczyszczać (nie było oczyszczalni dla tej części stolicy). Czyli co? trzeba burzyć pomniki smoleńskie i "dekaczyzować" nazwy ulic? No chyba, że Fronda wykaże, że za tamtego prezydenta to Warszawiacy innym moczem sikali.