Co było największym błędem PO? Odpowiedź Trzaskowskiego zwala z nóg!

Co było największym błędem rządów Platformy Obywatelskiej? Wzrost podatków, benzyna po 6 zł, niespełniane obietnice wyborcze, dramatycznie wysokie bezrobocie, likwidowane szkoły, podwyższenie wieku emerytalnego? Nic z tych rzeczy. W ocenie Rafała Trzaskowskiego największym błędem Platformy było… niewprowadzenie związków partnerskich.

Rafał Trzaskowski był dziś na Campus Polska Przyszłości pytany o to, co jego zdaniem było największym błędem rządów Platformy Obywatelskiej.

- „Związki partnerskie. Jeden z największych błędów, że to rozwiązanie nie zostało wprowadzone w życie”

- odpowiedział pewnie prezydent Warszawy.

O związkach partnerskich Trzaskowski mówił już we wtorek.

- „Były pytania bardzo trudne i dosadne i ja odpowiadałem na to jasno. Przede wszystkim natychmiast związki partnerskie i Donald Tusk też potwierdził, że to jest pierwsza decyzja, która powinien nowy rząd jeżeli będzie to rząd opozycyjny wcielić w życie’

- stwierdził.

Co natomiast mówił Donald Tusk?

- „Mogę natomiast zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce’

- zapewniał lider Platformy Obywatelskiej.

W ten sposób, dzięki Campus Polska Przyszłości, wreszcie poznaliśmy długo ukrywany program Platformy.

kak/300polityka.pl