CNN, AP: Joe Biden zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA

Jak właśnie podała telewizja CNN zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA został Joe Biden. Po zaciekłej rywalizacji Biden wygrał w Pensylawani i zgromadził łącznie już 273 głosów elektorskich.

Na razie informacje są nieoficjalne i jeśli te się potwierdzą, Biden reprezentujący Demokratów zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Z kolei Według agencji AP Biden zdobył 284 głosy elektorskie. Jego kontrkandydat Donald Trump otrzymał ich 214. Aby wygrać wybory, nleży zdobyć minimum 270 głosów elektorskich.

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/g5ahxZ3Zcu #CNNElection pic.twitter.com/4bVHYENaaT