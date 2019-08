'Cień Babilonu'. Putin, Krym, gangsterzy i opozycja

Polak Patriota 18.8.19 11:08

CZYLI JAK W POLSCE LUDZIE WYCHODZĄ NA ULICĘ PROTESTOWAĆ PRZECIWKO NACJNALISTYCZNO POPULISTYCZNEJ WŁADZY STRASZĄCEJ LUDZI LGBT, TO ŹLE.



ALE JAK W ROSJI DZIEJE SIĘ DOKŁADNIE TO SAMO, TO JUŻ ROSYJSKA OPOZYCJA JEST OK?