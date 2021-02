,,Ciekawe zagranie zagranicznych mediów’’. Premier o ,,kłamstwie vatowskim’’

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do ostatniego ataku przeprowadzonego na rządzących przez część mediów z zagranicznym kapitałem i opozycję, w którym zarzucono Zjednoczonej Prawicy nieskuteczną walkę z mafiami vatowskimi. Szef rządu przyznał, że „opozycyjne kłamstwo vatowskie” było ciekawym zagraniem. Zwracając się do polityków Platformy Obywatelskiej, w czasie której rządów Polska była rajem dla mafii vatowskich, zaproponował im przyjrzenie się danym prezentowanym przez Komisję Europejską, którą tak bardzo cenią.

Jak wskazał premier, niektóre media wraz z częścią opozycji postanowiły zaatakować nie tylko rząd Zjednoczonej Prawicy, ale również „etos naprawy państwa, naprawy instytucji”.

- „Po ostatnich atakach, które przekroczyły granice bezczelności (…) łatwo jest rozpoznać tych, którzy cały czas starają się utrzymać jeszcze jakąś przyzwoitość, którzy starają się walczyć o sprawność i sprawczość państwa, od tych, którzy zbliżają się do obozu anarchii, chaosu. Tak należy nazwać obóz, który walczy ze sprawnością instytucji fiskalnych, instytucji finansowych państwa polskiego”

- podkreślił szef rządu.

- „Z ogromną przykrością muszę stwierdzić, że rzeczywiście bardzo wyraźnie było widać to, że część mediów należących do zagranicy, wraz z częścią opozycji postanowiło zagrać bardzo ciekawie. Postanowiły posłużyć się tzw. opozycyjnym kłamstwem vatowskim. Postanowiły pokazać, że to w czasach PO cokolwiek dobrego tutaj się działo, a my nie naprawiliśmy finansów publicznych państwa”

- wskazał.

Premier przypomniał, że za rządów Platformy Obywatelskiej w 2015 roku VAT wyniósł 123 mld zł. W 2020, czyli w roku wielkiego światowego kryzysu, było to 184 mld zł.

- „Mafie vatowskie doskonale wiedziały, że wasze rządy to wielki rozwinięty baner: Zapraszamy mafie VAT do Polski. Niestety i one to zrobiły. Od pierwszego roku dosłownie i w przenośni złodziejstwo przekraczało wszelkie granice”

- przypominał.

Zwrócił przy tym uwagę na raport Komisji Europejskiej, wedle którego Polska jest jedynym krajem członkowskim z korzystnymi ocenami we wszystkich możliwych parametrach stabilności. Jaka była natomiast ocena Komisji w czasie rządów PO w tym aspekcie?

- „Drzemka nocnego stróża kosztowała nas dziennie 50 do 100 milionów złotych. To są dane waszej drogiej Komisji Europejskiej”

- podkreślił.

- „Podwyżką podatków VAT zasilaliście mafie vatowskie, a my poprzez pogonienie mafii vatowskich zasililiśmy polskie rodziny w te środki. (…) Tak było w czasach PO - bandyci w białych kołnierzykach z teczką kradli na potęgę podatek VAT”

- dodał.

Przejmując władzę rząd Prawa i Sprawiedliwości zreorganizował struktury organizacyjne i wprowadził mechanizmy radykalnie zwiększające ściągalność VAT-u, za co premier podziękował byłej premier Beacie Szydło, ministrom resortu finansów oraz pracownikom służb. Podkreślił, że za czasów rządu PO-PSL budżet państwa był jak durszlak, przez który przeciekały miliardy. Dane KE wskazują natomiast jednoznacznie, że od zmiany władzy Polska jest najszybciej likwidującym lukę VAT państwem.

kak/wPolityce.pl