Ciekawe głosowanie w Senacie. Wniosek KO upadł wskutek remisu

Remisowe głosowanie w Senacie. Koalicja Obywatelska wnioskowała o przełożenie na kolejne posiedzenie wyboru senackich przedstawicieli do KRS. Przeciwko takiemu krokowi było 49 senatorów, tyle samo, co za.

W efekcie Senat to właśnie na dzisiejszym posiedzeniu, czy zaistniałej równowadze sił, wybierać będzie swoich przedstawicieli do KRS.

Zgłaszając wniosek o przełożenie wyboru senator Leszek Czarnobaj z KO mówił o konieczności uprzedniego wyjaśnienia "wątpliwości prawnych" wokół KRS. Wniosek przeciwny złożył wówczas senator PiS Marek Pęk. Marszałek Tomasz Grodzki zarządził głosowanie w sprawie przełożenia wyboru, ale to nie poszło po myśli KO.