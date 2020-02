Cichocki. Kulisy współpracy z Hołownią

- Wspieram Hołownię od kilku miesięcy. Kiedy podjął decyzję o kandydowaniu, byłem jedną z osób, które poprosił o rozmowę o państwie i różnych jego aspektach. Bardziej intensywnie wspieram go od kilku tygodni

Umówiliśmy się z Hołownią, że jeśli pod koniec stycznia uda się przygotować różne elementy funkcjonowania jego zaplecza, to porozmawiamy o tym, kto poprowadzi sztab. Podjąłem tę decyzję na początku lutego.

Przekonywał, że to Szymon Hołownia zostanie prezydentem oraz że to czas, aby „pożegnać się z Andrzejem Dudą jako prezydentem i odzyskać ten urząd dla obywateli. Wyjąć go z partyjnego klinczu.”