Cichanouska w kolejnym nagraniu wzywa Białorusinów do działania

Główna rywalka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich opublikowała w sieci kolejne nagranie, w którym wezwała Białorusinów do działania.

Swiatłana Cichanouska poinformowała w nim między innymi, że jej mąż Siargiej Cichanouski swoje urodziny świętować będzie dziś w tym roku w więzieniu. Został on zatrzymany w Grodnie pod zarzutem przestępstwa. Jak dodała Cichanouska – to prowokacja służb specjalnych aby mężczyzna zamilkł i nie uczestniczył w kampanii wyborczej.

Dodała:

„Podrzucili mu pieniądze, oskarżyli, że nie działał z czystego serca, a w interesie innego państwa”.

Dalej stwierdziła, że:

„Propaganda robi z patriotów przestępców, narusza prawo obywateli do informacji. Cała ta rażąca niesprawiedliwość i bezprawie pokazuje jak działa ten system, w którym jeden człowiek kontroluje wszystko”.

Na nagraniu dodaje:

„Mój mąż prosi, abym przekazała wam jego słowa. On i inni więźniowie polityczni siedzą. Ale on prosi, żebyście wy nie siedzieli, tylko zrobili wszystko, by żyć w naszym państwie dla życia”.

Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение. Сегодня день рождения у ее мужа Сергея, который находится в СИЗО pic.twitter.com/t0nMvGEztw — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 18, 2020

