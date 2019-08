Nietknięte ciało św. Bernadety. Relikwie peregrynują po świecie i nawracają ateistów

Ciało św. Bernadety zachowało się w stanie nienaruszonym i spoczywa w sarkofagu w Nevers w południowej Francji. W relikwiarzu, który peregrynuje po świecie znajduje się natomiast żebro świętej, które wyjęto podczas ekshumacji w 1925 r. Jak mówi ks. Nicola Ventriglia, koordynator peregrynacji, św. Bernadeta przemawia najsilniej do ludzi do niej podobnych: młodzieży i ludzi prostych. Modlitwa przed jej relikwiarzem jest też szczególnym wydarzeniem dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą udać się do Lourdes. W św. Bernadecie to Lourdes przyjechało do mnie – wyznała jedna z sióstr klauzurowych po modlitwie przed relikwiarzem.

Peregrynacja relikwii św. Bernadety to nowa inicjatywa. Jej celem jest odrodzenie ruchu pielgrzymkowego do Lourdes – mówi ks. Ventriglia.

Bernadeta wypełnia misję powierzoną jej przez Maryję

“ Idea peregrynacji relikwii nie ma służyć rozwojowi kultu św. Bernadety. Matka Boża posłużyła się Bernadetą, powierzyła jej misję: «idź powiedz księżom, aby przychodzili tu w procesji». Wierzymy, że ta misja trwa nadal – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Ventriglia. – Bernadeta peregrynuje po świecie, aby zaprosić ludzi na pielgrzymkę do Lourdes. Jest to bowiem miejsce naznaczone łaską, gdzie Maryja każdemu ma coś do powiedzenia. Tego doświadczyła sama Bernadeta. Po objawieniach wyznała, że zmieniły jej życie. Maryja chce, abyśmy przyjeżdżali do Lourdes, bo dla każdego ma swoje słowo, dzięki któremu lepiej będziemy mogli przeżywać nasze życie. ”

Peregrynacja relikwii św. Bernadety spotkała się żywym zainteresowaniem w Kościele powszechnym. We wrześniu trafią one do Hiszpanii. O użyczenie relikwii poprosiły też już inne kraje: Irlandia, Belgia i Austria.

Krzysztof Bronk - Watykan

vaticannews.va