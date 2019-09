Ciągnie swój do swego... Eliza Michalik broni Jachiry: Pozytywnie zakręcona, nieustraszona satyryczka

katolik 26.9.19 17:04

Rozmowa o tych dwóch ,nergalu itp. itd. jest niewarta,aby prawdziwy normalny Polak zawracał sobie głowę herezjami ich chorej psychy,rozmawial o nich.JEST TEMAT NACZELNY-POLSKA.Prawdziwy Polak idzie ratować Polskę przed dnem moralno-społeczno-politycznym popslsld wiosna nowoczesna,Prawdziwy 100 % Polak jest dżentelmenem dla upokorzonej matki Bożej i podniesie Polskę z kolan.IDZIE po większość konstytucyjną dla PIS Imię wymagane

