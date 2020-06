Ci zdrajcy chcą ukarania Polski

Leszek 9.6.20 18:22

Co ze zdrajcami straszacymi koronaswirusem.



Do pierdla z rabinem Morawieckim i bandyta Szumowina.



Koronaswirus nie zabija.



Dlaczego bandyci niszcza Polakow i gospodarke.



Zczyjego polecenia to robia.



https://stowarzyszenierkw.org/spoleczenstwo/zdrowie/niemieccy-lekarze-twierdza-ze-covid-19-to-miedzynarodowe-przestepstwo/



https://www.youtube.com/channel/UCZbpVProEahJ3jftnCiM84A







NIEMIECCY LEKARZE TWIERDZĄ, ŻE COVID 19 TO MIĘDZYNARODOWE PRZESTĘPSTWO



„Serdecznie witamy na konferencji prasowej. My lekarze krytykujemy środki zaradcze dla Covid 19 i uznajemy je jako przesadzone. Środki, które w stosunku do nas zastosowano, nie mają nic wspólnego ze zmniejszeniem występowania wirusa. Kto tu właściwie jest gnębiony? My nie mamy dżumy – koronawirus jest w takich samych ilościach jak zwykła sezonowa grypa, którą co roku mamy. To jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że wszyscy wpadliśmy w panikę. Panika wywołana koronawirusem to inscenizacja. Ona jest trickiem i oszustwem. To jest najwyższy czas, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy w środku światowego, mafijnego przestępstwa. Na dowód są liczne wywiady ze świadkami. Np. profesora i moje. Chcę wszystkich zachęcić, żebyście zgrali sobie to nagranie, zanim internet zostanie wyłączony”.





Jest to prawda sam pracuje w sektorze zdrowia, mam ciagly kontakt z lekarzami i pacjetami.



Wiele lat praktyki.