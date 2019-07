Chwedoruk obnaża nędzę lewicy. To walka o przetrwanie

To palikotyzacja. Czyli pójście w ślady Janusza Palikota, ale tym razem pod przywództwem Roberta Biedronia. A więc koalicja skupiłaby się na tematyce liberalizmu obyczajowego. Nie ograniczając się do „aksamitnego” antyklerykalizmu SLD, który polegał jedynie na sprzeciwianiu się zbytniej politycznej roli Kościoła. Nie dotyczył jednak spraw światopoglądowych, atakowania samej wiary jako takiej - stwierdza politolog.

Ale już wybory w 2015 roku pokazują, że tego nie da się tak po prostu skleić. To niemożliwe. Wynik Zjednoczonej Lewicy był niższy niż wcześniejszy wynik wyborów samego SLD. To jest ten dylemat, przed którym stoi dziś lewica. Nie może łączyć grup docelowych. Musi zdecydować się, w którą stronę iść. Natomiast w skali makro, patrząc na poparcie lewicy dziś, i to sprzed dwóch dekad, to dziś jest ono na tyle niewielkie, że słowo odrodzenie w kontekście lewicowej koalicji byłoby bardziej nieadekwatne, niż nadanie partii nazwy „Wiosna” w kontekście jej wyników wyborczych. Koalicja Wiosny, SLD i Razem nie jest żadnym odrodzeniem. W jej przypadku możemy raczej mówić o rozpaczliwej walce o przetrwanie - dodaje.