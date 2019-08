Chrzest to ,,gwałt na dziecku''? Celna riposta duchownego

Hak Ci w smark 28.8.19 13:26

A to zdziwienie to czym wytłumaczysz? Młodzież nie granie się do kościoła. Zobacz ile oaz przetrwało na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ile młodych jedzie na przystanek Jezus czy co tam macie za imprezy. Kościół jest już wyłącznie użytkowy. Służy do ślubów, chrztu i pogrzebów.



Jakby Ci było mało to zobacz najnowsze dane o ilości ludzi aplikujących do szkoły Rydza. 7 osób na semestr w naborze na niektóre kierunki.



Fakty są mojej stronie.