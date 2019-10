Choćby PO rozlało ,,g*wno'', Warszawiacy będą się cieszyć, że dostali coś od władzy

Politycy Platformy i ich sympatycy przyzwyczaili nas do pogardliwego tonu. Można jak Neumann "rzygać Tczewem", albo prosić o "bratnią pomoc" na Zachodzie w duchu "niech dowalą Polsce". A przecież Polska to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale 38 - milionowy Naród. Suweren - jakby to powiedzieli wyborcy PO. Komu wobec tego "dowalają" nasyłaniem Komisji Europejskiej? Kto za to zapłaci? "Pan płaci, pani płaci, my płacimy. Społeczeństwo."

"Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało" to motto całej Platformy, nie tylko Kidawy-Błońskiej. Tak działał Donald Tusk. Amber Gold? Mafia VAT-owska? Afera hazardowa? Nic się nie stało, "poharatajmy w gałę", bo "sorry, taki mamy klimat". Tak działała Hanna Gronkiewicz - Waltz "przytulając" kamienice, tak działa aktualny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, bagatelizując katastrofę ekologiczną jaką jest awaria w oczyszczalni ścieków Czajka, o której opinia publiczna dowiedziała się z pewnym poślizgiem. Przy okazji okazało się, że od ubiegłego roku nie działa spalarnia osadów, której budowa kosztowała ok. 450 milionów złotych. Osady są wysyłanie w "Polskę", a Polacy dodatkowo za niegospodarność rządzących muszą zapłacić 1,7 mln zł miesięcznie. Sama Czajka, jak wskazuje Wojciech Wybranowski w "Do Rzeczy" to studnia bez dna; usunięcie awarii to koszt ok. 23 milionów zł netto, dodać należy jeszcze 41 milionów na zastępczy rurociąg, 2 miliony na jego utrzymanie do listopada. Koszty ekonomiczne to nic w porównaniu z kosztami ekologicznymi. A ile takich "Czajek" jest, strach się bać. Ale nic się nie stało!