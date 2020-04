Chiny. zakaz jedzenia psów i kotów wprowadza Shenzhen

- Według danych organizacji pomocy zwierzętom Humane Society International (HSI), w całej Azji co roku zabija się i zjada 30 milionów psów. 10 do 20 milionów ginie w Chinach (także 4 mln kotów), ok. 3 mln w Korei Południowej. Reszta zabijana jest i zjadana w Wietnamie, na Tajwanie, w Indiach, Indonezji i na Filipinach. Według BBC, większość Chińczyków twierdzi, że nie jadła i nie chce jeść psiego mięsa.