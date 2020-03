Chiny pomogą Polsce w walce z epidemią

YES 24.3.20 20:47

Chiny niech nie robią z siebie dobrodzieja. Doprowadziły do poprzednich epidemii, a teraz do ogólnoświatowej pandemii. Po skończeniu tego "szału" liderzy światowi powinni od nich zażądać rekompensaty finansowej, a w przypadku jej niespełnienia potężnych sankcji przeciwko Chinom, jak również wycofania od nich wszelkiej produkcji, uzyskiwania surowców, itp. Raz na zawsze tej komunistycznej bestii winno się wybić marzenia o dyktatorskim kontrolowaniu świata do czego zmierzają, co u siebie robią i kto wie czy celowo tego nie zrobili. Dla nich stracić 500 milionów aby osłabić świat dla swoich celów to jest żaden problem, bo taki jest komunizm, czego przykładem był Stalin.