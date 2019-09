Chiny: Mamy to!!! Polacy rozgromili Rosjan

Innymi słowy, polscy koszykarze są dosłownie o krok od awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Foshanie Rosję 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17) w meczu grupy I drugiej fazy mistrzostw świata. Biało-Czerwoni wygrali dotychczas wszystkie cztery mecze w turnieju. Dzisiejsze zwycięstwo przybliża polską kadrę do awansu. W przypadku zwycięstwa Argentyny nad Wenezuelą polscy koszykarze mogą trafić do ćwierćfinału już dziś.

Zwycięstwo nad Rosjanami bardzo przybliża Polaków do awansu do ćwierćfinału. Może to się stać już w piątek, w przypadku zwycięstwa Argentyny nad Wenezuelą.