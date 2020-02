Chiny 2020. Totalna inwigilacja

Okupowane przez komunistów Chiny niewątpliwie dzięki liberalizacji gospodarki osiągnęły fenomenalny sukces gospodarczy, który zapewnił Państwu Środka modernizację i stanie się globalnym imperium. Niestety. sukcesowi gospodarczemu nie towarzyszy umacnianie wolności osobistej. Władza wykorzystuje nowoczesne technologie do jeszcze większego zniewalania poddanych. Na łamach kwartalnika „Rzeczy Wspólne” czytelnicy w artykule Pawła Nowakowskiego znajdą wiele ciekawych i przerażających informacji na temat chińskiego systemu punktacji społecznej.

Komunistyczna tyrania chce poprzez dyskryminację w dostępie do usług (osób źle ocenianych przez władze) skłonić Chińczyków do postępowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. System ten przez kilka lat testowany na części Chińczyków, a od tego roku ma stać się powszechny.

Do systemu oceny społecznej trafiają dane o: naruszeniach prawa, wiarygodności finansowej, sposobie życia (źle ocenianej luksusowej konsumpcji, aktywności w internecie, treściach wpisów internetowych, czasie pracy i relaksu, wykroczeniach, przestępstwach, opóźnieniach w opłacaniu rachunków i podatków, paleniu tytoniu w miejscu publicznym).

Spełnienie wymogów stawianych przez władze daje Chińczykom dostęp do usług, niespełnienie oczekiwań ogranicza ten dostęp (do: biletów lotniczych, noclegów w hotelach, wydania karty kredytowej, dostępu do szybszego internetu, uczestnictwa na portalach randkowych).