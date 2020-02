Chcieli zablokować 13. emeryturę. Prezydent Duda reaguje: Zrobię wszystko...

JS 10.2.20 20:20

Tyle mówi się o czystej energii, oszczędnościach i rezygnacji z węgla, drewna a wkrótce także i gazu. Obłuda rządzących światem jest większa niż Mount Everest. Nie chcą dać ludziom możliwość konstruowania, sprzedaży tanich urządzeń wolnej energii, która pozwoliłaby np. emerytom mieć spokojną, lżejszą, tańszą starość w ich domach. Nie musieliby oni biegać do pieca, smolić się w kotłowni, ciąć i rąbać drewna aż palce można sobie poucinać, CO2 byłoby o wiele, wiele, wiele mniej. Gdzie oni, rządzący mają rozumy ? Pewnie znowu Niemcy w imieniu EU GmbH położyły by łapę na takich rozwiązaniach i sami by je produkowali. O NIE ! Mają swoje mercedesy, bmw i audi to niech innym też dadzą zarobić.

Pozdr.