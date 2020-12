Chciała ,,zagłodzić finansowo" Polskę i Węgry. Na ,,święta'' piekła ciastka w kształcie Marksa

O wiceszefowej Parlamentu Europejskiego Katarinie Barley w Polsce było głośno w październiku, kiedy to na antenie niemieckiej rozgłośni mówiła o konieczności „finansowego zagłodzenia” Polski i Węgier. Teraz polityk szokuje publikacją na Instagramie.

Wygląda na to, że Barley to komunistka z krwi i kości. W serwisie społecznościowy pochwaliła się „świątecznymi” [trudno powiedzieć, co świętowała] wypiekami. To ciastka w kształcie podobizny… Karola Marksa.

za:instagram,tysol.pl