Chcą ,,przyciemnić'' słońce pyłem, by walczyć z globalnym ociepleniem. Bill Gates dołącza do programu

Założyciel firmy Microsoft postanowił włączyć się w projekt zakładający zmniejszenie skutków globalnego ocieplenia. Miliarder wsparł finansowo projekt naukowców z Uniwersytetu Harvarda.

Pomysł wydaje się dość kontrowersyjny. Naukowcy mają bowiem zamiar opracować technologię, która „przyciemni” słońce i zmniejszy skutki globalnego ocieplenia.

Jak informuje serwis forbes.com, eksperyment o nazwie Stratospheric Controlled Perturbation Experiment zakłada rozpylenie do atmosfery nietoksycznego pyłu węglanu wapnia. Miałoby to doprowadzić do ochłodzenia klimatu w wyniku zmniejszenia ilości światła słonecznego docierającego na Ziemię.

Przed kilkoma laty badania nad tą metodą utknęły w związku z kontrowersjami. Jej przeciwnicy mają obawy, że doprowadzić to może od nieprzewidywalnych zagrożeń.

Teraz okazuje się, że w czerwcu w ramach projektu w pobliżu szwedzkiego miasta Kiruna wystrzelony ma zostać balon w celu przetestowania możliwości sterowania nim oraz systemów łączności. Później ma dość do testów uwolnienia niewielkiej ilości pyłu.

dam/PAP,Fronda.pl