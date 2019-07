Cenzura YouTube'a. Serwis zablokował wRealu24

Wiesław Kaloryfer 29.7.19 12:31

W polskim prawie zakazana jest cenzura. Ale dotyczy ona cenzury przez organy państwowe. Bodakowski sam przytoczył art. Konstytucji, który o tym traktuje, tylko że nie potrafi go zrozumieć. Mowa jest w nim o koncesjonowaniu prasy. Koncesja jest forma urzędowego pozwolenia na działanie. Google nie ma nic wspólnego z urzędami państwowymi. jest podmiotem prywatnym, który działa we własnym imieniu. Nie może zatem w żaden sposób koncesjonować lub nawet tylko uczestniczyć w koncesjonowaniu prasy.

Założenie konta na YT wiąże się z koniecznością zawarcia z Google umowy na świadczenie tego typu usług. W umowie są warunki świadczenia usługi, w tym warunki, kiedy usługodawca ma prawo zablokować dostęp do usługi. Jest to klasyczna umowa cywilnoprawna. Klinkniecie akceptuj oznacza zgode na zawarcie umowy na tego typu warunkach. Skoro zatem YT zablokował dostęp w oparciu o warunki umowy, to mozna co najwyżej toczyć spór o to, czy blokada była zgodna z warunkami umowy. Ewentualnie jeszcze, czy określone umowa warunki blokady konta nie powinny byc potraktowane jako tzw. klauzula niedozwolona. Ale te klauzule mają zastosowanie do umów z konsumentami (a tv internetową trudno za konsumenta uznać).

Tak czy siak nie ma tu żadnej cenzury.