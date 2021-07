Cenzura w sieci. Trump pozywa Facebooka, Twittera i Google'a

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił dziś, że zdecydował się pozwać Facebooka, Twittera i Google'a oraz ich szefów w związku z dyskryminacją i cenzurowaniem konserwatystów na tych platformach.

Facebook, Twitter i należący do Google'a YouTube w styczniu zablokowały konta Donalda Trumpa, oskarżając go o podżeganie do rebelii. Teraz były prezydent jest głównym powodem w zbiorowej skardze przeciwko internetowym gigantom.

- „Nie ma lepszego dowodu na to, że Big Tech jest poza kontrolą, niż to, że zawiesili urzędującego prezydenta, a zakaz ten obowiązuje do dzisiaj. To nie jest sprawiedliwa sytuacja i bardzo, bardzo zła dla naszego kraju”

- mówił Trump w czasie konferencji w New Jersey.

- „Jeśli mogą to zrobić mi, mogą to zrobić każdemu. I w rzeczy samej dokładnie to robią. Wyrzucają ludzi za nie wiadomo co. To nieprawdopodobne, co robią”

- dodawał.

kak/PAP