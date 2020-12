Centrum Monitoringu Prasy SDP o okładce ,,WO'': Prowokacja naruszająca prawo

- W ocenie CMWP SDP publikacja ta jest prowokacją, narusza prawo do wolności i poszanowania uczuć religijnych innych osób oraz jest publikacją łamiącą podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, jaką jest zasada szacunku i tolerancji oraz poszanowania ludzkiej godności oraz praw i nie mieści się w standardach zachowań obowiązujących media – czytamy w oświadczeniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP na temat opublikowanej w ostatni weekend okładki „Wysokich Obcasów”, weekendowego dodatku do „Gazety wyborczej”.

Obrażanie uczuć religijnych wielu Polaków i katolików stało się w ostatnim czasie częstą prakyką środowisk lewicowych oraz LGBT. Do nich dołączyły także lewacko liberalne media, wśród których jednym z liderów wydaje się być „Gazeta Wyborcza”.

- CMWP SDP przypomina iż zgodnie z zasadami Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej przyjętej 12 czerwca 2019 podczas 30. Kongresu Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej (IFJ) wyrażonym w art. 9 w/w Karty publikowane przez dziennikarzy informacje lub opinie nie mogą przyczyniać się do wywoływania nienawiści lub uprzedzeń, a dziennikarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie ułatwiać szerzenia jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie geograficzne, społeczne lub etniczne, dyskryminacji rasowej, dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub z innych względów. Jest to podstawą zasady wolności słowa w demokratycznym państwie, do której przestrzegania zobowiązani są przedstawiciele wszystkich mediów – czytamy dalej w oświadczeniu CMWP SDP.

mp/cmwp.sdp.pl