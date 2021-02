Cenckiewicz, Kaczyński, Korwin-Mikke, Duda. Wałęsa publikuje... listę ,,szatanów''

„Walka z komunizmem sowieckim, była bardzo trudna, nikt nie wierzył że ją wygramy. Dziś zachęcam do walki, wydaje się podobnie beznadziejnej, o WOLNOŚĆ słowa, z koniecznie połączoną odpowiedzialnością za słowo. Ewangelicznie, to najpierw było słowo, a słowo ciałem się stało” – czytamy w emocjonalnym wpisie Lecha Wałęsy na Facebooku.

W dalszej części opublikowanego przez byłego prezydenta apelu zachęca do „solidarnej walki” i zapewnia, że ona nie ma zamiaru ustąpić. Później jest jeszcze ciekawiej…

„Pierwsza moja propozycja stwórzmy listę największych szatanów, perfidnych kłamców. Ja zaczynam, uzupełnijcie”

- napisał Wałęsa i wymienia:

„1]. Cenckiewicz 2]. Michalkiewicz 3] .Kaczyński 4]. Rydzyk.5] .Braun 6]. Ziemkiewicz 7]. Korwin Mike.8].Kurski.9]. Macierewicz. 10]. Morawiecki 11]. Ziobro 12]. Duda”.

Stwierdza też między innymi:

„Przeglądam co głoszą Ci ludzie publicznie, To się nie mieści w głowie i wielu szczególnie młodych ludzi może w to uwierzyć”.

dam/facebook,Fronda.pl