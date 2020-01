Celibat i pedofilia. Obalamy kłamstwa!

„Co roku do Urzędu Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary zgłaszanych jest ok. 250 (na 400 tys. księży) przypadków molestowania: 60% to akty homoseksualne ze starszą młodzieżą (powyżej 15 roku życia), 30% to akty heteroseksualne w tej samej kategorii wiekowej, a 10% to akty pedofilskie”. Na 400.000 księży rocznie mamy do czynienia z 25 aktami pedofilskimi, jest to o wiele mniejszy odsetek niż odsetek pedofilów w populacji. Widać też, że problem z cudzołóstwem księży to problem nielegalnej obecności homoseksualistów wśród duchownych – w populacji jest ich 1 do 2 procent, a w Kościele odpowiadają za ponad 60% seksu z nieletnimi (i to seksu w myśl np. polskich przepisów legalnego).