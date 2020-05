Celebryci atakują Latkowskiego i mówią o pedofilii

Wygląda na to, że film Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało” wywołał dużo większą burzę medialną niż kolejny naciągany i stronnicze dokumenty braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” czy „Zabawa w chowanego”. Bardzo mocno komentują go zarówno politycy jak i świat mediów i celebrytów.

- Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się tak, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, mało pamiętasz. Chcę, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, a czego nie robiłeś.(...) Mam tę samą prośbę do Majdana, Wojewódzkiego, do tych dziewczyn i pań, które mignęły (w filmie - przyp. red.). Co tam się działo?"